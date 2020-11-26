Замороженные клетки Джигарханяна вызвали возмущение его сына-наследника

26.11.2020 | 05:29

После смерти Армена Джигарханяна поползли разные слухи о его жизни. Появилась информация о том, что народный артист СССР якобы успел сдать в банк сперму. Новость прокомментировал его сын.

Недавно мир шоу-бизнеса взорвала новость о том, что перед смертью народный артист СССР Армен Джигарханян заморозил сперму. Информация обросла сплетнями. До сих пор точно не известно, так ли это. Однако нашлись уже претендентки на биоматериал Армена Джигарханяна. Светская львица Алена Кравец заявила, что с удовольствием могла бы забеременеть и родить от такого великого актера.

Сын Джигарханяна не утерпел и высказался насчет этой инициативы. Он как будто испугался чего-то, в такой ужас привела его информация. Он назвал это жутким цинизмом. Степан Джигарханян в беседе с Sobesednik.ru заявил, что моральный облик людей, распространяющих такую информацию, отсутствует.

"Цинизм высшей степени. О моральном облике сочинителей и авторов говорить нет смысла – тут все ясно и без моих комментариев", – поражается Степан.

Напомним, что сын Армена Борисовича проживает в США. После известия о страшной трагедии он сразу вылетел в Россию. Сейчас он поддерживает семью, которая оказалась лицом к лицу наедине с горем. Супруга Армена Джигарханяна убита горем. Она была рядом с актером до последнего его вздоха.