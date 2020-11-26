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ЦБ призвал остановить программу льготной ипотеки

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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила о возможном снижении доступности жилья. По ее мнению, на это может повлиять повышение цен на первичном рынке.

В среду, 25 ноября, выступая перед депутатами Госдумы, Набиуллина рассказала о быстром росте ипотечного кредитования из-за введения программы льготной ипотеки под ставку 6,5%.

"Льготная программа кредитования (ипотеки под 6,5% на квартиры в новостройках, где ставка субсидируется государством. - "РГ") очень помогла и гражданам сохранить возможность улучшать жилищные условия, и застройщикам продолжать ввод новых домов. Но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья может упасть, несмотря на льготную ставку", - сообщила глава ЦБ РФ.

Набиулинна считает, что только своевременное завершение антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей на жилищном рынке и сбалансировать спрос и предложение.

В настоящий момент льготная ипотека под ставку 6,5% продлена до июля 2021 года. В рамках программы можно оформить ипотеку на сумму до 12 млн рублей жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также до 6 млн рублей - жителям остальных регионов. Льготная ипотека дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%.

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