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Стремительно беднеющие россияне перешли на хлеб

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Аналитики пришли к выводу после оценки рынка продаваемых товаров, что во время эпидемии коронавируса граждане России изменили свои пищевые привычки. О правильном питании тут речи не идет, люди стали есть дешевые продукты.

По итогам текущего года продажи хлеба могут вырасти на 60 тысяч тонн и составить 7,95 миллиона тонн год к году. К таким выводам пришли аналитики из компании BusinesStat, опираясь на данные хлебозаводов, пишет "Коммерсантъ".

По данным Российского союза пекарей, такой скачок продаж хлеба зафиксирован впервые за пять лет. Также спросом стали пользоваться более дешевые товары, уступающие по качеству дорогим. Очевидно, что на первое место для граждан вышли небольшие доходы, которые и отражают низкую покупательскую способность.

В потребительской корзине остались в основном товары первой необходимости, на остальное у людей просто не хватает средств. По статистике Росстата, во втором квартале 2020 года доходы граждан России снизились на 8,4 процента, а в третьем квартале – на 4,8 процента.

Ранее сообщалось, что после нового года в России могут еще больше вырасти цены на продукты. Из-за пандемии коронавируса в мире многие страны столкнулись с падением экономики. Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предположила, когда российская экономика вернется к докризисному уровню. По ее словам, это возможно к середине 2022 года.

Глава Центробанка также уверена, что российская банковская система страны сможет преодолеть кризис без потери устойчивости.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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