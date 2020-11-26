Стало известно о неприязни Аверина и Газманова

26.11.2020 | 12:01

26 ноября актеру театра и кино Максиму Аверину исполняется 45 лет. Правда, не со всеми коллегами за почти четверть карьеры у него складывались ровные отношения. Газманов – один из них.

"Если честно, наше знакомство началось с неприязни, – признался музыкант. – Не конфликта, но антипатии точно". Но какая кошка пробежала между двумя звездами?

Артист пояснил, что случилось: "Это был первый член жюри в проекте "Точь-в-точь!", который влепил мне "тройку" за выступление. Лучшей мотивации начать работать над собой придумать было нельзя, и за оценки в дальнейшем я бился как раненый в разные места медведь".

Напомним, 2-й сезон шоу перевоплощений "Точь-в-точь!", о котором говорит артист, выходило на Первом канале с 15 февраля по 31 мая 2015 года. Родион Газманов стал победителем 10 выпусков популярного телепроекта и занял в итоге 3-е место.

"Я не могу сказать, что с тех пор Аверин ставил мне одни "пятерки", но на проекте "Три аккорда" он уже сам, как ведущий, сражался за оценки участников перед строгим жюри, – продолжает Родион Газманов. ⁠

Но сегодня все конфликты позади. "Этот невероятно глубокий харизматичный человек, мегаталантливый актер отмечает день рождения! Чем не повод еще раз им восхититься?" – написал Родион на своей странице в "Инстаграм".⁠