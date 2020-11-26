Сетевое издание|18+|Четверг|26 ноя 2020|13:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Стало известно о неприязни Аверина и Газманова

Печать

26 ноября актеру театра и кино Максиму Аверину исполняется 45 лет. Правда, не со всеми коллегами за почти четверть карьеры у него складывались ровные отношения. Газманов – один из них.

"Если честно, наше знакомство началось с неприязни, – признался музыкант. – Не конфликта, но антипатии точно". Но какая кошка пробежала между двумя звездами?

Артист пояснил, что случилось: "Это был первый член жюри в проекте "Точь-в-точь!", который влепил мне "тройку" за выступление. Лучшей мотивации начать работать над собой придумать было нельзя, и за оценки в дальнейшем я бился как раненый в разные места медведь".

Напомним, 2-й сезон шоу перевоплощений "Точь-в-точь!", о котором говорит артист, выходило на Первом канале с 15 февраля по 31 мая 2015 года. Родион Газманов стал победителем 10 выпусков популярного телепроекта и занял в итоге 3-е место.

"Я не могу сказать, что с тех пор Аверин ставил мне одни "пятерки", но на проекте "Три аккорда" он уже сам, как ведущий, сражался за оценки участников перед строгим жюри, – продолжает Родион Газманов. ⁠

Но сегодня все конфликты позади. "Этот невероятно глубокий харизматичный человек, мегаталантливый актер отмечает день рождения! Чем не повод еще раз им восхититься?" – написал Родион на своей странице в "Инстаграм".⁠

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте