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«Сильно ее люблю»: молодой певец о союзе с Татьяной Булановой

Печать

Популярная певица Татьяна Буланова очевидно испытывает творческий подъем и вновь готова покорить большую сцену. Уже 29 ноября в "Чаплин-Холле" пройдет презентация ее новой песни "Разные судьбы".

Поклонников исполнительницы ждет крайне приятный сюрприз: композиция будет исполнена артисткой в дуэте с молодым актером Артемом Анчуковым. Не так давно сама Татьяна призналась, что вот уже несколько месяцев встречается с новым избранником, но его имя так и не назвала. Конечно, поклонники певицы сразу предположили, что таинственным возлюбленным любимой певицы является новоиспеченный коллега. Однако сама артистка опровергает информацию о служебном романе, называя их союз "творческим". "Из нас бьют творческие искры, так и запишите", – смеется Артем в интервью на вопрос об их отношениях.

Артистка рассказала, что у них и правда много общего, партнеры одинаково смотрят на жизнь. "Он рядом живет, поэтому если нужно, то всегда и отвезет, и привезет", – призналась Буланова. Певице также очень нравится чувство юмора Анчукова.

Молодой человек искренне восхищается не только талантом Татьяны Булановой, но и ее человеческими качествами. "Я ее очень сильно люблю. И не только как замечательную певицу, актрису, но и как человека. Она невероятно простая, добрая и отзывчивая", – сообщает он.

Также в интервью Татьяна рассказала, что так хорошо выглядит вовсе не потому, что постоянно следит за фигурой: может и бургер съесть, и шоколадку. Однако исполнительница старается не есть после шести часов и полноценно питается только один раз в день – в обед.

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Источник — dni.ru
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