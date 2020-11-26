Россиянам хотят дать право самостоятельно платить НДФЛ

26.11.2020 | 07:09

В целях борьбы с «серыми зарплатами» рабочая группа комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации рассмотрела предложение о самостоятельной уплате россиянами НДФЛ.

В стране все чаще звучат призывы к изменению шкалы налогообложения. Недавно президент подписал указ о введении 15-процентого налогового сбора с россиян, доход которых превышает пять миллионов рублей в год.

Сейчас же парламентарии рассматривают новые шаги в сторону еще большей прогрессивности налоговой шкалы.

Глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов считает, что если россияне сами будут платить НДФЛ со своей зарплаты - это поможет и гражданам, и государству.

По мнению Артамонова, если работник будет платить за себя НДФЛ сам, то у его работодателя не будет интереса выплачивать ему зарплату в конверте.

Против данной инициативы выступают ФНС и минфин. Ведь в случае передачи обязанности по уплате НДФЛ гражданам, существует риск сокращения доходов в пользу государства, из которых формируются региональные бюджеты.

Увеличится и нагрузка на рядовых сотрудников налоговой службы. «Если сейчас налоговая служба имеет дело с одним предприятием, которое перечисляет платеж за весь персонал, то после введения этой новации вместо одного предприятия появится несколько десятков, сотен или даже тысяч плательщиков», - высказал опасение управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.