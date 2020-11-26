Сетевое издание|18+|Четверг|26 ноя 2020|08:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Россиянам хотят дать право самостоятельно платить НДФЛ

Печать

В целях борьбы с «серыми зарплатами» рабочая группа комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации рассмотрела предложение о самостоятельной уплате россиянами НДФЛ.

В стране все чаще звучат призывы к изменению шкалы налогообложения. Недавно президент подписал указ о введении 15-процентого налогового сбора с россиян, доход которых превышает пять миллионов рублей в год.

Сейчас же парламентарии рассматривают новые шаги в сторону еще большей прогрессивности налоговой шкалы.

Глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов считает, что если россияне сами будут платить НДФЛ со своей зарплаты - это поможет и гражданам, и государству.

По мнению Артамонова, если работник будет платить за себя НДФЛ сам, то у его работодателя не будет интереса выплачивать ему зарплату в конверте.

Против данной инициативы выступают ФНС и минфин. Ведь в случае передачи обязанности по уплате НДФЛ гражданам, существует риск сокращения доходов в пользу государства, из которых формируются региональные бюджеты.

Увеличится и нагрузка на рядовых сотрудников налоговой службы. «Если сейчас налоговая служба имеет дело с одним предприятием, которое перечисляет платеж за весь персонал, то после введения этой новации вместо одного предприятия появится несколько десятков, сотен или даже тысяч плательщиков», - высказал опасение управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте