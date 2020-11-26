На пост руководителя театра Джигарханяна появился претендент

26.11.2020 | 16:36

В середине ноября скончался Армен Джигарханян. Многие тут же стали думать, что же теперь будет с театром, который долгие годы возглавлял актер. Возможным наследником называют Сергея Газарова.

Как отметил режиссер, он лишь недавно узнал о том, что сотрудники театра Джигарханяна написали в Департамент культуры Москвы письмо с просьбой рассмотреть его кандидатуру на роль руководителя. Однако пока официального приглашения не поступало.

Как оказалось, актеры до сих пор помнят Сергея Газарова как прекрасного человека – в конце 90-х он работал в театре главным режиссером. Правда, наследник Армена Джигарханяна отметил, что знает о себе другие сплетни. Как он заявил, многие невзлюбили его за сложный характер. "Есть и другое мнение: что я жесткий руководитель. Многих оттуда уволил", – рассказал артист.

Как отметил Сергей Газаров, сложно угодить всем – кто-то обязательно страдает. При этом он заявил, что обычно это болезненный процесс, особенно если все делает с целью сохранить и приумножить. Режиссер признался, что не знает, на что опирались актеры, когда писали в Департамент культуры с просьбой назначить его руководителем театра Армена Джигарханяна.

Сергей Газаров заявил, что видел несколько последних спектаклей как зритель. По его словам, это были, мягко говоря, неудачные работы. Он отметил, что как режиссер может предположить, какие проблемы его ждут на должности руководителя. Артист считает, что театру нужны большие реформы, и на них сможет решиться только смелый и очень ответственный человек. Однако не факт, что коллектив готов к переменам.