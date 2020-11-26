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На памятнике жены Куравлева выбито имя актера-затворника

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Любимый миллионами россиян актер сыграл свою последнюю роль пять лет назад.

В 2015 году Леонид Куравлев принял участие в съемках фильма «Весь этот джем». Роль отца Леонтия стала последней для актера. Леонид Вячеславович принял решение «уйти на покой».

В силу возраста и недомоганий, актер решил не мучать себя. Куравлев не захотел остаться в памяти любящих его зрителей немощным стариком. Его творческая карьера была очень яркой. Куравлев сыграл около 200 разноплановых ролей.

Вопреки распространенным слухам, Леонид Вячеславович решил вести затворнический образ жизни не в частном доме на природе, а буквально в центре Москвы. Народный артист РСФСР живет в «Доме на Набережной», менее чем в двух километрах от Красной площади.

По сведениям журналистов, ухаживает за Куравлевым его 58-летняя дочь, у которой не сложилась семейная жизнь. Актер редко выходит из дома, соседи периодически видят его во дворе или возвращающемся из магазина. Леонид Вячеславович приветлив со знакомыми ему людьми.

Не забывает навещать отца и сын, который часто приезжает в родительский дом со своей семьей, радуя Куравлева общением с внуками. Они являются для актера «отдушиной», особенно после смерти супруги.

Жена Куравлева - Нина Васильевна, бывший преподаватель английского языка и директор школы, скончалась в возрасте 72 лет в 2012 году. Она похоронена на Троекуровском кладбище. На ее могиле установлено надгробие, на котором уже выбито и имя Леонида Вячеславовича, но не указана дата его смерти.

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