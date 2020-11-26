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«Глаза да нос»: впалые щеки Шуры вселили испуг в поклонников

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Александр Медведев, более известный как Шура, экстремально похудел. Он рад своему преображению, ведь его популярность сразу стала расти. Звезду стали приглашать на ток-шоу и модные показы. Однако не все рады таким изменениям.

Поклонники беспокоятся, как Шура мог так резко похудеть. Уж не рак ли это, гадают фанаты. Ведь экстремальное похудение может быть вызвано чем угодно. Также оно очень небезопасно для уже немолодого организма.

Недавно певец появился на премьере картины "На острие" в кинотеатре "Октябрь". Поклонники не сразу узнали любимого артиста. "Одни глаза да нос", – шептались они за его спиной. Публика считает, что Шуре пора завязывать с его диетой, иначе он совсем станет прозрачным.

Еще совсем недавно многие обсуждали избыточный вес Шуры и даже посмеивались над ним. Теперь же исполнитель "У реки два берега" скинул 30 килограммов и не собирается останавливаться на достигнутом.

В одном из интервью Шура рассказывал, что постройнел во время самоизоляции. 45-летний артист отдыхал у друзей на даче. Там он возился с детьми и занимался творчеством. Кроме того, Александр Медведев подготовил новый репертуар. Он подчеркнул, что музыкальный стиль останется прежним.

Конечно, похудеть Шуре помогла не только активность. Он сделал операцию на желудке и изменил пищевые привычки на более здоровые. Музыкант признался, что ему надоело "трясти телесами".

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Так он старый уже

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