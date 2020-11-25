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Волочкова назвала имя своего нового молодого любовника

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Анастасия Волочкова наконец-то порадовала поклонников, пролив свет на личную жизнь. Прима-балерина Большого театра рассказала, как зовут ее жениха.

Знаменитость выложила в своем инстаграм-аккаунте фото с отдыха на Мальдивах. Анастасия Волочкова позирует в купальнике на берегу океана, а перед ней огромное сердце из белоснежного песка, в центре которого выложены имена влюбленных: "Анастасия + Олег".

Лицо возлюбленного "королева шпагата" все еще скрывает от публики. Личность избранника звезда тоже пока держит в секрете. Ранее она рассказала, что ее будущий муж молодой, сексуальный, стройный, любящий, добрый, открытый, с чувством юмора и вообще замечательный.

Отметим, Анастасия Волочкова дразнит фолловеров, показывая мужчину по частям – то ухо, то ногу или руку. Балерина намекала, что свадьбу сыграют в ее родном Санкт-Петербурге, а потом молодожены отправятся в свадебное путешествие. Подвенечное платье для балерины создает звездный дизайнер Аника Керимова.

Как писали "Дни.ру", на просьбы подписчиков Анастасия Волочкова публично заявила, что не намерена отвечать на вопросы, касающиеся ее личной жизни. Прима заверила, что она безгранична счастлива, ведь окружена любовью и заботой.

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Источник — dni.ru
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