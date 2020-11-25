Сетевое издание|18+|Среда|25 ноя 2020|03:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Сыну Рудковской пришлось пройти медэкспертизу

Печать

Яна Рудковская пытается добиться от правосудия справедливости. Продюсер хочет, чтобы в России приняли закон, защищающих несовершеннолетних от порочащей информации.

Яна Рудковская добилась возбуждения уголовного дела против издания, оклеветавших ее сына Александра. Скандал разгорелся несколько месяцев назад, когда один из телеграм-каналов распространил ложную информацию о болезни Гном Гномыча (такое прозвище мальчику дали родители в соцсетях – прим. ред.) Информация начала расходиться по СМИ.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко были в ярости, а сама новость принесла немало бед звездной семье. Знакомые постоянно спрашивали мальчика о его болезни, а он, не понимая, о чем идет речь, очень стеснялся. Мальчику даже пришлось проходить экспертизу, чтобы на руках у родителей были бумаги о его здоровье!

В итоге музыкальный продюсер обратилась в полицию и суд. Сейчас расследуется уголовное дело, которое сопровождает адвокат Александр Добровинский, пишет "КП".

"Наша цель -принятие закона о СМИ, который будет запрещать печатать любую информацию о детях без разрешения родителей", – заявила Яна Рудковская.

Она добавила, что считает вброс информации заказным. Он был сделан для того, чтобы испортить блестящую карьеру юного фигуриста. В итоге Рудковская хочет добиться лишения свободы или другого адекватного наказания для нечистоплотных журналистов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте