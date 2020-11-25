Сыну Рудковской пришлось пройти медэкспертизу

25.11.2020 | 03:29

Яна Рудковская пытается добиться от правосудия справедливости. Продюсер хочет, чтобы в России приняли закон, защищающих несовершеннолетних от порочащей информации.

Яна Рудковская добилась возбуждения уголовного дела против издания, оклеветавших ее сына Александра. Скандал разгорелся несколько месяцев назад, когда один из телеграм-каналов распространил ложную информацию о болезни Гном Гномыча (такое прозвище мальчику дали родители в соцсетях – прим. ред.) Информация начала расходиться по СМИ.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко были в ярости, а сама новость принесла немало бед звездной семье. Знакомые постоянно спрашивали мальчика о его болезни, а он, не понимая, о чем идет речь, очень стеснялся. Мальчику даже пришлось проходить экспертизу, чтобы на руках у родителей были бумаги о его здоровье!

В итоге музыкальный продюсер обратилась в полицию и суд. Сейчас расследуется уголовное дело, которое сопровождает адвокат Александр Добровинский, пишет "КП".

"Наша цель -принятие закона о СМИ, который будет запрещать печатать любую информацию о детях без разрешения родителей", – заявила Яна Рудковская.

Она добавила, что считает вброс информации заказным. Он был сделан для того, чтобы испортить блестящую карьеру юного фигуриста. В итоге Рудковская хочет добиться лишения свободы или другого адекватного наказания для нечистоплотных журналистов.