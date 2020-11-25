Оставшийся без звания патриот и рекордсмен Пенкин обижен на страну

25.11.2020 | 16:48

Через два месяца Сергей Пенкин отметит 60-летий юбилей. К важной дате музыкант подходит с невеселым настроением – у него есть обида на страну.

В беседе с журналистами певец пожаловался, что его для России как будто не существует. Он отметил, что последнее время некоторые коллеги предлагают бойкотировать "голубые огоньки", но ему от этого ни горячо, ни холодно. "Я там и так никогда не был!" – говорит Сергей Пенкин.

По словам музыканта, самое большое желание – чтобы к 60-летию ему наконец присвоили звание заслуженного артиста. Певец пожаловался, что руководство страны его не замечает: никто никогда не поздравляет с праздниками и важными датами.

Сергей Пенкин не понимает, почему многих звезд, которые уже давно уехали из России, до сих пор чествуют чиновники. Он назвал эмигрантов предателями родины. "А я патриот, и у меня ничего нет. Разве это правильно?!" – возмущается музыкант.

Артист напомним, что его внесли в Книгу рекордов Гиннесса как обладателя широкого диапазона. Певец не понимает, неужели это не повод присвоить ему государственную награду? Он уверен, что чиновники должны уважать и ценить творческих людей, а у нас этого не происходит.

При это многие более молодые и менее талантливые артисты имею звания, да не одно. Подобное отношение обижает Сергея Пенкина. Певец считает, что многих его коллег также обделяют незаслуженно. Например, Лолита и Максим Галкин тоже до сих пор ходят без регалий – непорядок!