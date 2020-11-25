«Он умирать будет»: отец Фриске обрушился на Шепелева из-за ребенка

25.11.2020 | 14:10

Конфликт между родителями покойной певицы и отцом ее сына Платона Дмитрием Шепелевым набирает обороты. Владимир Фриске сорвался на телеведущего за то, что тот не дает ему видеться с внуком.

По словам отца артистки, шоумен хочет причинить ему страдания. В сердцах родитель исполнительницы оскорбил Дмитрия Шепелева.

"Это мразь. Он умирать будет, но сделает так, чтобы мне было больно", – заявил он. Вместе с тем Владимир Фриске вспомнил, что было время, когда ведущий уверял, что у его ребенка две бабушки и два дедушки. Однако, судя по всему, из-за постоянных конфликтов с семьей певицы, он забыл о своих словах.

К слову, поведение Дмитрия Шепелева из желания оградить сына от родни покойной возлюбленной, осуждают и многие коллеги Жанны Фриске. Среди них и бывшая солистка "Блестящих" Анна Семенович, напомнившая журналисту, что родители певицы "имеют полное право, потеряв дочь, не терять внука".

Как писали "Дни.ру", Анна Семенович считает, что Дмитрию Шепелеву следует забыть о вражде и действовать в интересах мальчика. "Пора бы уже наплевать на свои амбиции, помириться ради ребенка", – говорит знаменитость.

Напомним, недавно шоумен впервые выложил в соцсеть фото мальчика. Там он уверенно несется вперед на скейтборде. Дмитрий Шепелев не без гордости отметил, что его сын получил свою первую медаль на турнире по теннису, а он сам "без ума от счастья", так как это событие станет еще одним кирпичиком в фундаменте самооценки малыша.