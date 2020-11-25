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Госдума проголосовала за проект, который может ухудшить качество медпомощи

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В союзе страховщиков считают, что принятие поправок в закон об ОМС может существенно увеличить число случаев ненадлежащего оказания медуслуг.

На этой неделе в Государственной думе РФ были в окончательном третьем чтении приняты поправки

в закон "Об обязательном медицинском страховании". Изменения могут существенно изменить нынешнюю систему.

Против поправок изначально выступали страховщики и представители ЦБ. Не устраивали некоторые положения и счетную палату. Главное изменение после третьего чтения - из закона убрали спорный пункт, который позволял больницам отказывать в приеме пациентам.

Но по мнению страховщиков, как только новые правила вступят в силу, качество оказываемых услуг в больницах снизится. Ведь страховые организации больше не смогут проверять федеральные учреждения здравоохранения, эти функции перейдут к ФФОМС.

"При межтерриториальных расчетах возникло много проблем, — считает Алексей Куринный, член комитета Госдумы по охране здоровья. — За лечение пациентов из регионов федеральные больницы предъявляют счета в ТФОМС (территориальные фонды обязательного медицинского страхования). Из-за процедуры согласований накопились колоссальные долги. По новым правилам финансирование федералов пойдет отдельной строкой и они уже сами смогут планировать свою финансовую деятельность".

А страховщики уверены, что новая система снизит финансирование региональных больниц.

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