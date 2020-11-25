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Футбольный мир потерял легенду: такого игрока больше не будет

Печать

Не стало прославленного футболиста, обладателя «руки Бога» Диего Марадоны.

Печальную новость 25 ноября сообщило аргентинское издание Clarin. По сведениям журналистов, бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона умер в больнице.

В начале ноября 60-летний Марадона был экстренно госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Через несколько дней стало известно, что Диего выписали.

Утром 25 ноября появилась информация, что состояние легенды мирового футбола резко ухудшилось. У Марадоны произошла остановка сердца и он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачам не удалось спасти жизнь спортсмена.

Именитый игрок прославился не только подвигами на футбольных полях. Марадона часто становился участником скандалов. Его дисквалифицировали за допинг, он периодически употреблял алкоголь и позволял себе оскорбительные высказывания в адрес критиков.

Российскому зрителю он хорошо известен за «руку Бога». В одном из матчей чемпионата мира по футболу, Марадона умудрился забить мяч в ворота нашей сборной рукой. Причем арбитр засчитал взятие ворот.

Марадона защищал цвета аргентинских «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанских «Барселоны» и «Севильи», а самый успешный отрезок своей карьеры провел в «Наполи». В сборной Аргентины футболист провел 91 матч, забил 34 мяча и выиграл золото чемпионата мира-1986 и серебро ЧМ-1990.

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Гость||

Печально.Только рукой он забил англичанам.

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