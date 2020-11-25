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Екатерина Андреева стала похожа на студентку-первокурсницу

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58-летняя телеведущая Екатерина Андреева поражает зрителей своей молодостью. Кажется, она не меняется много лет. Ведущая не скрывает секретов красоты и часто рассказывает о них в своих соцсетях. На этот раз она удивила фанатов.

Не секрет, что работа телеведущего очень сложна и даже опасна с точки зрения преждевременного старения. Ежедневный грим на лице журналиста может серьезно навредить коже лица.

Однако Екатерина Андреева уже много лет доказывает обратное и немало удивляет своих поклонников. На днях она показала свежее фото, на котором предстала без грамма декоративной косметики. Ведущая наложила зеленые патчи под глаза и отправилась так по делам. Фото сделано из машины, поэтому подписчики сделали вывод, что Андреева приводит себя в порядок по дороге к месту назначения.

"Зеленый цвет успокаивает", – приводит слова звезды телеэкрана 7Дней.

Обычно Екатерина Андреева пользуется декоративной косметикой на работе – перед суфлером и для выходов в свет. В остальное время она прибегает к уходовым процедурам и старается не перегружать и без того уставшую от постоянного грима кожу.

Поклонники бросились наперебой делать комплименты звезде экрана в комментариях. Они восхищались ее внешним видом. "Русалочка вечной молодости", – написали фолловеры.

Конечно, без труда не обходится, и телеведущая тратит много сил и денег для поддержания красоты. Само собой ничего не получается. Она пользуется иглотерапией, а от ботокса наоборот отказалась, так как он делает лицо неживым, что недопустимо в работе телеведущей.

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Источник — dni.ru
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