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Детские пособия будут выдавать без справок

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Минэкономразвития подготовило законопроект, который существенно упростит жизнь миллионам россиян.

По мнению специалистов ведомства, в нашей стране давно пора отказаться от бумажной волокиты и сбора справок для получения детских пособий.

В Минэкономразвития считают, что этой процедурой должны заниматься местные органы власти. А в настоящее время такая обязанность возложена на родителей, которые должны подтвердить информацию о совместном проживании с ребенком. Достоверность полученных данных затем проверяют соответствующие органы.

Нововведение Минэкономразвития является продолжением административной реформы, связанной с оптимизацией работы органов власти.

В Госдуме уже одобрили инициативу. Законопроект готов поддержать и зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов. По мнению парламентария, ответственность за сбор документов и доказательство того, что ребенок есть, должно нести государство.

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