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785 млн рублей в год: стали известны доходы Алины Кабаевой

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Бывшая гимнастка совершила стремительный рывок в карьере и существенно увеличила свой доход за последние несколько лет.

Издание The Insider проанализировало базу ФНС, которая была слита в публичный доступ. Согласно информации, прославленная спортсменка заработала за 2018 год 785,5 миллионов рублей.

Такой доход экс-депутат Госдумы получила после назначения на пост главы совета директоров Национальной медиа группы (НМГ). Компания, по данным СПАРК, принадлежит банку "Россия" миллиардера Юрия Ковальчука, который в 1996 году вместе с будущим президентом РФ Владимиром Путиным стал соучредителем дачного кооператива "Озеро"; доли НМГ также записаны на "Согаз" и "Сургутнефтегаз".

Сотрудники The Insider отправили запрос в НМГ, чтобы узнать зарплату членов совета директоров. Но в Национальной медиа группе интерес журналистов не удовлетворили. Поэтому нельзя с уверенностью утверждать, что Кабаева регулярно получает такие выплаты.

Карьера спортсменки стремительно пошла вверх после ее знакомства с Владимиром Путиным в 2001 году. Алина сначала стала членом партии "Единая Россия", а спустя несколько лет - депутатом Государственной думы. Тогда ее заработок составлял около 10 млн рублей.

С подачи издания «Московский корреспондент», гимнастка в 2008 году якобы должна была стать женой Владимира Путина. Сам президент эту информацию отрицал, призвав не лезть в его личную жизнь. До суда с обвинениями в клевете скандал не дошел, правда спустя год собственник закрыл газету.

Позже в СМИ неоднократно появлялась информация, что Алина родила ребенка от Президента РФ, а в мае 2019 года - еще одного.

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Гость||

Это прорыв или скачок ?

Гость||

Это так должен жить каждый в современной России! Но еще работать и работать, потерпеть, подождать, короче в борозду! Еще немного, еще чуть-чуть, затянуть то, что незатянуто... =)

Имя: Гость
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