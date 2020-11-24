Сетевое издание|18+|Вторник|24 ноя 2020|18:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Жена решила уйти от отбывающего срок Ефремова

Печать

Осужденный на семь с половиной лет лишения свободы актер Михаил Ефремов находится на карантине в СИЗО №3 в Белгороде. Туда его этапировали из Москвы. На днях он исповедовался и причастился самому митрополиту Белгородскому и Староосколькому отцу Иоанну. Казалось бы, актер исправляется. Но его ждало новое потрясение.

Жена актера Михаила Ефремова и мать троих детей Софья Кругликова после 20 лет брака решила подать на развод. По словам близкого друга семьи, для Ефремова это станет ударом и предательством. "Для Миши это будет ударом. Ефремов просто сойдет с ума и потеряет остатки веры в себя", – сказал друг артиста Максим Новиковский.

Пока Софья Кругликова не комментирует свое намерение, однако теперь развод лишь вопрос времени, пишет "Экспресс-газета". Решение супруга актера Новиковский объяснил логично. На женщину навалилось слишком много оценок и мнений общественности о произошедшей трагедии. Скорее всего, Софья просто не выдержала натиск хейта к ее семье, и решила разорвать раз и навсегда отношения с оступившимся супругом.

При этом друг семьи считает, что Михаил Ефремов давно раскаялся и после освобождения начнет новую жизнь. Он сделает все, чтобы поскорее выйти на свободу.

Представитель СИЗО в Белгородской области, где сейчас отбывает наказание Михаил Ефремов, сказала, что актер не желает общаться с представителями прессы. Хотя запросы на интервью поступают один за другим.

После окончания карантина в СИЗО Ефремова направят в ИК-4 в Белгородской области, где он и будет сидеть оставшиеся семь с небольшим лет. Кстати, здесь же сидели за драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте