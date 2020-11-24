Жена решила уйти от отбывающего срок Ефремова

24.11.2020 | 17:40

Осужденный на семь с половиной лет лишения свободы актер Михаил Ефремов находится на карантине в СИЗО №3 в Белгороде. Туда его этапировали из Москвы. На днях он исповедовался и причастился самому митрополиту Белгородскому и Староосколькому отцу Иоанну. Казалось бы, актер исправляется. Но его ждало новое потрясение.

Жена актера Михаила Ефремова и мать троих детей Софья Кругликова после 20 лет брака решила подать на развод. По словам близкого друга семьи, для Ефремова это станет ударом и предательством. "Для Миши это будет ударом. Ефремов просто сойдет с ума и потеряет остатки веры в себя", – сказал друг артиста Максим Новиковский.

Пока Софья Кругликова не комментирует свое намерение, однако теперь развод лишь вопрос времени, пишет "Экспресс-газета". Решение супруга актера Новиковский объяснил логично. На женщину навалилось слишком много оценок и мнений общественности о произошедшей трагедии. Скорее всего, Софья просто не выдержала натиск хейта к ее семье, и решила разорвать раз и навсегда отношения с оступившимся супругом.

При этом друг семьи считает, что Михаил Ефремов давно раскаялся и после освобождения начнет новую жизнь. Он сделает все, чтобы поскорее выйти на свободу.

Представитель СИЗО в Белгородской области, где сейчас отбывает наказание Михаил Ефремов, сказала, что актер не желает общаться с представителями прессы. Хотя запросы на интервью поступают один за другим.

После окончания карантина в СИЗО Ефремова направят в ИК-4 в Белгородской области, где он и будет сидеть оставшиеся семь с небольшим лет. Кстати, здесь же сидели за драку футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.