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Прилучный рассказал о драке и «бабушке в клубе»

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Актер Павел Прилучный впервые лично высказался о нашумевшей в СМИ истории с избиением. По словам артиста, пресса распространяет дезинформацию.

Последние дни имя актера Павла Прилучного не сходит с первых полос СМИ. Общественность всполошилась после известия о том, что звезда обратилась за медицинской помощью в связи с получением довольно серьезных травм.

Журналисты предоставляли публике самые разные версии произошедшего. Кто-то писал, что Прилучный неудачно упал и ударился лицом, позже в телеграм-каналах перепечатывали совершенно иную историю, которая гласит, что артиста избили.

Павел Прилучный решил прервать молчание и расставить точки над i. При этом звезда сериала "Мажор" сделала это в ироничной манере.

Экс-супруг Агаты Муцениеце подтвердил в своем "Инстаграме", что действительно в данный момент восстанавливается после операции. Прилучный добавил, что в обозримом будущем вернется к привычному ритму жизни.

Артист посмеялся над светскими обозревателями, которые перевернули историю так, будто он "подрался за бабушку в гей-клубе". Прилучный подчеркнул, что журналистов в первую очередь интересует повышение интереса к их публикациями, а не правда.

Актер заявил, что он обязательно поделится реальными обстоятельство произошедшего, правда он сделает это в сотрудничестве с правоохранительными органами. Кроме того, знаменитость поблагодарила своих поклонников за поддержку, а врачей – за оказанную помощь.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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