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Правительство решило возместить регионам убытки

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Пандемия коронавируса в России сегодня продолжает вносить коррективы в планирование бюджета и экономики страны. В непростой ситуации власти решили поддержать регионы напрямую.

Регионы России получат дополнительные выплаты в 2020 году. Правительство страны выделит им, в общей сложности, – 80 миллиардов рублей, пишет RT.

Свою подпись под распоряжением поставил премьер-министр России Михаил Мишустин. В документе указано, что в 39 субъектов направят средства на возмещение убытков, вызванных сокращением налоговых и других поступлений в бюджеты. Благодаря этому они смогут выполнить обязательства перед людьми и усилить борьбу с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Деньги будут выделены из резервного фонда кабмина, передает телеканал "360".

Самый большой "кусок" помощи достанется Татарстану – 8,7 миллиарда рублей. На втором месте – Кемеровская область, которой выделят 5,07 миллиарда рублей. За ней следует Башкирия – она получит 4,9 миллиарда рублей. В число 10 самых нуждающихся также попали Республика Коми, куда направят 4,7 миллиарда рублей, а также Пермский край с 4,05 миллиарда рублей, а также Оренбургская и Архангельская области с 3,1 и 2,8 миллиарда рублей соответственно.

Проследить за тем, чтобы эти деньги расходовались должным образом и на нужные цели правительство поручило Министерству финансов. Ведомство должно будет предоставить доклад о своей работе по этому направлению до 1 февраля 2021 года.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Регионы России получат дополнительные выплаты в 2020 году.
Деньги на чудо лабораторию за 11 миллионов, которая лучше чем кресттный ход, тоже возместят?

Имя: Гость
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