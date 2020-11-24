«От возраста не убежишь»: неважно выглядящая Дубовицкая посмеялась над критиками

24.11.2020 | 04:47

Популярная российская телеведущая, основательница юмористической передачи «Аншлаг» Регина Дубовицкая в последнее время редко дает интервью и появляется на публике.

И дело не только в том, что люди старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции введенный из-за угрозы распространения коронавируса. 71-летняя телеведущая старается реже выбираться в столицу, а больше времени проводить в своем уютном доме.

«А не приезжаю в Москву я потому, что не хочу. В мои годы совершенно естественно засесть дома и греть старые кости», - смеется Дубовицкая.

Исключение Регина Игоревна делает для съемок и своих друзей. Совсем недавно автор крылатой фразы «Здравствуйте, дорогие мои!» появилась на Ветреном вернисаже юмориста Геннадия Ветрова. На выставке сатирика было представлено более ста работ, оценить которые собралось немало коллег по «Аншлагу».

Но внимание журналистов привлекла именно Дубовицкая. 31 декабря телеведущей исполнится 72 года. За последние несколько лет она сильно похудела, изменилась внешне. Но поводов для тревоги нет, по ее словам - это особая диета.

«Утром – кофе без сахара и два кусочка черного зернового поджаренного хлеба, – поделилась она секретом. – Днем – пол литра обезжиренного кефира. И так две недели. Первые два дня, конечно, трудно, а потом втягиваешься. И в итоге за две недели пять килограммов я сбрасываю. Через полгода все повторяю, так и поддерживаю себя в форме».

Внешний вид Регины Игоревны насторожил ее поклонников. Многие даже усомнились, что этот божий одуванчик – легендарная Регина Дубовицкая. Ведь все ее помнят цветущей, ухоженной, с идеальным маникюром.

А в СМИ сразу после выставки прошла серия материалов о том, что Дубовицкая серьезно больна. «Судя по всему, перед нами подагрический или, что более вероятно, ревматоидный полиартрит, – рассказал врач-ревматолог. – Это очень коварная болезнь, при которой руки очень болят, человек сидит на таблетках. Даже обрезать ногти – задача не из легких. Тут уже не до маникюра».

Сама Дубовицкая, как мудрая женщина, все едкие комментарии по поводу своей внешности или предполагаемой болезни оставила без внимания. Она ответила своим критикам еще пару лет назад.

Тогда Дубовицкая на вопрос журналиста по поводу своей внешности точно подметила: «Как я ещё могу выглядеть почти в 70 лет, скажите на милость? Косметологию не признаю, всю жизнь мазала на лицо что придётся. От возраста не убежишь».