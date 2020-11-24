«Очень обострился конфликт»: завязавший с юмором Хазанов объяснил причину ухода

24.11.2020 | 12:24

4 декабря в 19:45 в эфир телеканала "Культура" выйдет программа "Линия жизни" с участием народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова. В первый день декабря ему исполняется 75 лет.

Знаменитый артист прошел длинный путь – от конферансье в оркестре Леонида Утесова до блестящего мастера разговорного жанра. Об эстраде руководитель Театра Эстрады знает все, но ограничиваться ее рамками – не в стиле Хазанова. Настал момент, когда он выбрал театр.

Из индустрии смешного артист ушел осознанно. "Очень обострился конфликт с моим партнером, коим я называю зрителя, – пояснил Хазанов. – Публика требовала, чтобы я оставался в тех границах, к которым она привыкла и к которым я сам ее приучил, и я просто покинул это пространство".

Зрителям памятны его спектакли "Мелочи жизни", "Очевидное-невероятное", "Избранное", "Маленькие трагедии", сценка "Попугай" и ставший классикой жанра номер под названием "Студент кулинарного техникума". Именно с него и началась всенародная известность артиста Хазанова. "Смеяться, как и дышать, хотят практически все живущие на земле", – объясняет свой успех Геннадий Викторович.

Напомним, Хазанов известен не только как актер. Он являлся ведущим программы "Семейный приговор", был членом жюри телешоу пародий "Один в один!", "Повтори!" и "Точь-в-точь" на разных каналах.