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«Очень обострился конфликт»: завязавший с юмором Хазанов объяснил причину ухода

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4 декабря в 19:45 в эфир телеканала "Культура" выйдет программа "Линия жизни" с участием народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова. В первый день декабря ему исполняется 75 лет.

Знаменитый артист прошел длинный путь – от конферансье в оркестре Леонида Утесова до блестящего мастера разговорного жанра. Об эстраде руководитель Театра Эстрады знает все, но ограничиваться ее рамками – не в стиле Хазанова. Настал момент, когда он выбрал театр.

Из индустрии смешного артист ушел осознанно. "Очень обострился конфликт с моим партнером, коим я называю зрителя, – пояснил Хазанов. – Публика требовала, чтобы я оставался в тех границах, к которым она привыкла и к которым я сам ее приучил, и я просто покинул это пространство".

Зрителям памятны его спектакли "Мелочи жизни", "Очевидное-невероятное", "Избранное", "Маленькие трагедии", сценка "Попугай" и ставший классикой жанра номер под названием "Студент кулинарного техникума". Именно с него и началась всенародная известность артиста Хазанова. "Смеяться, как и дышать, хотят практически все живущие на земле", – объясняет свой успех Геннадий Викторович.

Напомним, Хазанов известен не только как актер. Он являлся ведущим программы "Семейный приговор", был членом жюри телешоу пародий "Один в один!", "Повтори!" и "Точь-в-точь" на разных каналах.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Забавно, что когда Сбербанк празднует свой юбилей, то он считает свою историю с 1841 года, а когда ему задают вопросы про вклады 1991 года, то оказывается, что это совершенно другой банк.

***

По данным русской разведки, в обвале рубля виноваты США.

Почему Россия не отвечает адекватно и не обваливает доллар?

Зачем это благородство?

***

Курс доллара - 64, а рейтинг Путина - 32. А ведь когда-то все было наоборот...

***

Здорово было бы депутатов Госдумы заменить роботами. Ведь по первому правилу робототехники робот не может причинить вред человеку.

Гость||

А на чем же взлетел Хазанов?

Я уверен, что Хазанов взлетел в заоблачные выси, изображая пародии на умершего Брежнева в разгар перестройки. Это был его звездный час. Больше ничего не осталось в памяти.

У Брежнева было четыре Звезды Героя. И все смеялись.

А Хазанов--обладатель орденов ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ всех четырех степеней! Такое еще было только у Мюллера-Броневого.

Представьте, что Геннадий надел бы эти ордена, вышел на эстраду и стал бы по привычке изображать Леонида Ильича!

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