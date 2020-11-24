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На 1 000 рублей с 1 января: россиянам рассказали, как изменятся соцвыплаты

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В 2021 году ожидается ряд изменений, которые серьезно повлияют на размер социальных пособий.

В новом году должна повыситься сумма прожиточного минимума, а это повлечет за собой увеличение минимальной оплаты труда, сообщила зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

"С 1 февраля повышаются ежемесячные денежные выплаты по фактическому индексу потребительских цен. Социальная пенсия будет повышена. С 2021 года будет проиндексирован материнский капитал, который возрастет до 639 тысяч рублей", — заявила Бибикова.

Сенатор высказала свое мнение во время пресс-конференции на тему "Пособия, пенсии, льготы. Какие изменения ждут россиян в следующем году, которую в режиме онлайн провела Медиагруппа "Патриот".

Бибикова отметила, что сейчас в нижней палате парламента РФ рассматривается инициатива, которая предусматривает повышение всех страховых пенсий на тысячу рублей, начиная с 1 января 2021 года.

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