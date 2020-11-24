«Хуже не будет»: оставшийся без супруги Норкин рассказал о болезни

24.11.2020 | 10:00

Этот год явился для Андрея Норкина одним из самых тяжелых в жизни. Помимо пандемии, внезапно накрывшей всю страну, у телеведущего случилась личная трагедия: летом скончалась его любимая супруга. Сейчас звезда с головой ушел в работу: это помогает отвлечься от ненужных мыслей. Журналисты обсудили с Андреем мир в эпоху Covid-19 и изменения в его жизни.

Норкин рассказал, что телевидение сильно трансформировалась за этот, казалось бы, небольшой период времени. Например, изменились рекламные блоки: где-то они стали короче, где-то стали "качественно" другими, а где-то даже вернулись старые-добрые "магазины на диване".

Однако самое серьезное для работников – технологические изменения, которые стали вовсе не временным явлением. Например, Андрей Норкин уверен: зрители еще долго не вернутся в аудитории ток-шоу, что поначалу было непросто пережить, так как хотелось видеть реакцию людей, чувствовать энергетику, общаться.

Также Андрей сообщил репортерам, что коронавирус не обошел стороной его жизнь: переболели многие его родственники, а некоторые даже умерли. Сам он заразиться больше не боится, ему надоела паника вокруг, но прививаться ведущий планирует, "хуже не будет".

Журналисты поинтересовались у Андрея Норкина, что он думает об искусственной разработке Covid-19. Телеведущий ответил уклончиво, что не может говорить ни о чем однозначно, но уверен, что это все "раздулось до масштабов совершенно невообразимых" и получилось, что "борьба с проблемой становится хуже, чем сама проблема".

Телеведущий отказался обсуждать свой перерыв в работе и давать комментарии на тему того, насколько тяжело ему далось возвращение обратно.