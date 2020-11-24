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Алибасов хочет отсудить квартиру Федосеевой-Шукшиной для ребенка от своей любовницы

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Новость о беременности любовницы Бари Алибасова Виктории Полторацкой потрясла общественность. Теперь 73-летний продюсер группы "На-На" с нетерпением ждет развода с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Но отставать от бывшей возлюбленной он не намерен. Бари Каримович все еще хочет вернуть подаренную ему ранее квартиру.

Недавно Лидии Федосеевой-Шукшиной удалось вернуть квадратные метры, которые ранее подарила мужу Бари Алибасову. Актриса была шокирована тем, что супруг переписал квартиру на своего помощника Сергея Моцаря. Суд признал сделку недействительной, поэтому этим имуществом вновь владеет артистка.

По словам пиар-директора Бари Каримовича Вадима Горожанкина, продюсер хочет доказать, что не является мошенником. Алибасов уверен: за решением Федосеевой-Шукшиной, которая внезапно захотела вернуть квартиру, стоит ее дочь Ольга, якобы претендующая на имущество матери.

Алибасов уже подал апелляцию и теперь ясно почему. Бари Каримович хочет отсудить квадратные метры для наследника, который, по срокам, родится в следующем году.

"Он попытается отстоять квартиру для будущего ребенка, мы будем бороться до конца", – сказал Горожанкин в беседе с журналистами.

Тем временем любовница продюсера обвиняет его сына в нападении. По словам Виктории Полторацкой, Алибасов-младший избил ее, узнав, что отец хочет переписать имущество на будущего наследника. Сын Бари Каримовича, в свою очередь, назвал девушку аферисткой и эскортницей.

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Источник — dni.ru
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