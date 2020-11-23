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В правительстве объяснили, когда и кто введет новые ограничения из-за коронавируса

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В Оперативном штабе по взаимодействию профильных органов исполнительной власти для выработки мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ разъяснили механизм ввода новых ограничительных мер.

По словам сотрудников оперштаба, введение дополнительных ограничительных мер в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции на федеральном уровне в настоящий момент не планируется.

Вводить локдаун или нет будут решать местные власти в каждом регионе индивидуально, в зависимости от эпидемической ситуации. Главы субъектов РФ уже наделены соответствующими полномочиями.

"Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе. На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется", - заявили в штабе.

Первым российским регионом, в котором ввели повторный локдаун, стала Республика Бурятия. С 16 по 30 ноября в ней закрыты рестораны и кинотеатры, торговые и развлекательные заведения, салоны красоты, бани и сауны. При этом запрет не распространяется на аптеки, салоны сотовой связи и столовые при предприятиях.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация в стране остается по-прежнему напряженной.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 114 502 случая заражения, выздоровели 1 611 445 человек, умерли 36 540.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Слушайте Академиков Чучалина, Кундарова и все встанет на свои места, но Правительство их мнения игнорирует.

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