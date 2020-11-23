В правительстве объяснили, когда и кто введет новые ограничения из-за коронавируса

В Оперативном штабе по взаимодействию профильных органов исполнительной власти для выработки мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ разъяснили механизм ввода новых ограничительных мер.
По словам сотрудников оперштаба, введение дополнительных ограничительных мер в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции на федеральном уровне в настоящий момент не планируется.
Вводить локдаун или нет будут решать местные власти в каждом регионе индивидуально, в зависимости от эпидемической ситуации. Главы субъектов РФ уже наделены соответствующими полномочиями.
"Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе. На федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется", - заявили в штабе.
Первым российским регионом, в котором ввели повторный локдаун, стала Республика Бурятия. С 16 по 30 ноября в ней закрыты рестораны и кинотеатры, торговые и развлекательные заведения, салоны красоты, бани и сауны. При этом запрет не распространяется на аптеки, салоны сотовой связи и столовые при предприятиях.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, ситуация в стране остается по-прежнему напряженной.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 114 502 случая заражения, выздоровели 1 611 445 человек, умерли 36 540.
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