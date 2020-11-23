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«Порядочный человек»: бывший супруг Легкоступовой впал в сильнейшую депрессию

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6 августа 2020 года Валентина Легкоступова была госпитализирована с тяжёлой черепно-мозговой травмой и скончалась через восемь дней. Певице было 54 года. С последним мужем Юрием Фирсовым она прожила чуть больше месяца, а самый большой семейный стаж в ее жизни связан с именем Алексея Григорьева.

Исполнительница никогда не употребляла алкоголь, но после знакомства с Фирсовым тоже пристрастилась к спиртным напиткам. Дочь Легкоступовой Анетта Бриль рассказывает, что из-за этого у ее брата были серьезные конфликты с Фирсовым. Он очень хотел наладить отношения с новым мужем матери, но, стоило ему однажды сказать, что не стоит наливать маме так много, потому что у нее непереносимость алкоголя, как тот жестко выгнал его из дома.

Валентина Легкоступова сразу познакомила своего любовника с детьми, так как планировала, что они все будут как одна большая семья. Однако, по словам Анетты, Юрий быстро отстранил от матери всех: он больше не звал ее к телефону, "ссылаясь на то, что она занята или спит".

Дочь была уверена, что у пары просто медовый месяц, она и подумать не могла, что названный отчим окажется "абьюзером – человеком, который совершает моральное насилие, оскорбляя и унижая близких".

Известно, что жизнь певицы оборвалась уже в больнице, куда она была доставлена после всех полученных травм. Анетта успела попрощаться с исполнительницей и не устает говорить о том, что очень благодарна своему отцу – Игорю Кушнареву и папе Матвея – Алексею Григорьеву, которые поддерживали ее и брата все это время. По словам девушки, второй так и не смог пережить смерть любимой женщины: он находится в сильнейшей депрессии, ни с кем не общается, не дает интервью. "Каждый переживает горе по-своему, он глубоко порядочный человек", – считает Анетта.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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