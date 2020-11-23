Полагается выплата: пенсионный стаж в России можно получать уже с 14 лет

23.11.2020 | 04:19

Специалисты ПФР напомнили о возможности получения компенсационных выплат. Они стали возможны благодаря Указу Президента РФ от 26.12.2006 N 1455.

В документе, подписанном главой государства, указано кто и на какие выплаты может рассчитывать.

Установить с 1 июля 2008 г. ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1200 рублей неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет (далее - компенсационные выплаты).

В ПФР подчеркнули, что оформить заявление об уходе за престарелыми можно в электронном виде в личном кабинете гражданина на сайте фонда. Сделать это может даже подросток. Например, при уходе за бабушкой, дедушкой, прабабушкой или прадедушкой. В этом случае гражданину РФ будет засчитываться пенсионный стаж даже с 14 лет. Но в этом случае необходимо согласие родителей ребенка.

А вот если подростку уже исполнилось 16 лет, то он может оформить заявление об уходе за престарелым членом семьи или соседом самостоятельно.

Сама компенсационная выплата в размере 1200 рублей будет ежемесячно выплачивается пенсионеру, за которым осуществляется уход.

В ПФР обратили внимание получателей денег, что в случае прекращения ухода, выхода на работу или начала осуществления иной деятельности, подлежащей включению в страховой стаж, назначения пенсии, пособия по безработице, то гражданин, осуществляющий уход, обязан самостоятельно в течение 5 дней известить об этом ПФР, чтобы своевременно прекратить осуществление компенсационной или ежемесячной выплаты. В противном случае гражданину придется вернуть в ПФР неправомерно полученные денежные средства.