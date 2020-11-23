Переживший развод, депрессию и алкозависимость Сташевский возвращается

23.11.2020 | 15:00

Один из самых популярных артистов 2000-х Влад Сташевский пропал с радаров после 2010 года, серьезно занявшись бизнесом. Однако, кажется, мы дождались возвращения.

В последней программе "Суперстар!" на канале "НТВ" минувшим вечером Влад Сташевский вместе со Светланой Касьян исполнил свой старый хит "Я не буду тебя больше ждать". Дуэт явился крайне неожиданным и заставил публику ликовать, но не все были в таком восторге.

Певица MARUV отметила, что Влад вышел "весь такой классный", но ей этого было мало. Однако нашлись и те коллеги, кто был счастлив поддержать возвращение певца. Лариса Долина была удивлена, что Сташевский совершенно не изменился: внешность, вокальные данные – все при нем. Она искренне пожелала ему успехов.

Стоит отметить, что кое-что, вопреки словам дивы, все-таки изменилось: имидж исполнителя серьезно трансформировался, теперь он старается выбирать элегантные костюмы, отражающие его статус и возраст.

Сам Влад Сташевский рассказал, что ни о чем в этой жизни не жалеет. Он сообщил, что если бы кто-то предложил ему изменить прошлое, он бы не согласился, так как все эти грабли – его грабли, и ему необходимо было пройти через все трудности.

Напомним, долгое время продюсированием молодого артиста занимался Юрий Айзеншпис. Так, певец быстро обрел всенародную популярность. Уход Влада Сташевского со сцены стал неприятной новостью для всей страны, никто не верил в случившееся.

Как известно сейчас, причиной такого решения артиста стал тяжелый развод, а также последующая депрессия и проблемы с алкоголем. Однако сам исполнитель никогда не терял надежды вернуться к любимым зрителям и, видимо, совсем не зря.