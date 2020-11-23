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Пандемия или Ковид: Алибасов выбрал имя для ребенка от любовницы

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Бари Алибасов в минувшие выходные объявил о том, что готовится снова стать отцом. Ребенка 73-летнему продюсеру вынашивает массажистка и помощница, которая значительно моложе звезды.

Новость о том, что продюсер собирается снова стать папой, взорвала Сеть. В личном блоге артист заявил, что любит и любим. Он поблагодарил свою помощницу Викторию за счастье, которое девушка ему дарит. По словам Бари Алибасова, он и не подозревал, что в его возрасте можно испытать такое светлое чувство.

Как известно, массажистка находится на шестой неделе беременности. Пол будущего малыша пока неизвестен, однако Бари Каримович уже выбрал для ребенка имена. Он хочет, чтобы наследник, который должен появиться на свет в середине 2021 года, назывался в честь коронавируса.

По словам PR-директора продюсера, если родится девочка, она получит имя Пандемия, если мальчик – Ковид. Молодая возлюбленная возражать не стала, правда, попросила время подумать. Как отметил помощник Бари Алибасова, артист во всем видит новые пути и возможности, даже в эпидемии.

Напомним, Бари Алибасов последние два года состоит в браке с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Сейчас супруги находятся в процессе развода и раздела имущества. Проблемы с недвижимостью появились у пары около года назад.

По словам актрисы, она подарила мужу свою квартиру, а тот переписал ее на помощника. Теперь Лидия Николаевна хочет вернуть собственность, но Бари Каримович ничего отдавать не собирается.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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