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«Не боюсь»: 40-летняя Семенович приготовилась к кесареву сечению

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Певица Анна Семенович призналась, что всерьез задумалась о создании семьи. Она уже видит себя мамой и сделала первый шаг на пути к этой нелегкой цели – заморозила яйцеклетки. Бывшая солистка группы "Блестящие" утверждает, что от исполнения заветного желания ее отделяет исключительно отсутствие правильного "сильного" мужчины рядом.

Анна Семенович всегда пользовалась успехом у мужчин, но никогда ранее не заявляла о серьезности своих намерений. Звезда рассказала, что яйцеклетки уже один раз заморозила и сделает это еще раз после Нового года, признавшись, что на нее очень давит социум с вечными вопросами про роды. Она сообщила, что полностью пришла к тому, что ей нужны дети только сейчас, раньше была совершенно не готова.

Свой долгий путь к осознанному желанию родить Анна объясняет тем, что большую часть ее жизни долгое время занимал спорт: "детства не видела", "жила в диком стрессе", "глаз дергался после фигурного катания".

После завершения спортивной карьеры Анна Семенович очень быстро начала строить музыкальную, которая тоже занимала все свободное время. После "Блестящих" были шесть сезонов "Ледникового периода". Звезда объяснила, что тогда не смогла бы дать детям ничего, а родить и "на бабушку бросить" она не хотела. Теперь же все совершенно осознанно.

Артистка уверяет, что у нее нет никаких проблем со здоровьем, и, по ее мнению, она спокойно родит сама, ей бы этого хотелось. Однако, если что-то пойдет не так, то она планирует обратиться к суррогатной матери.

Рожать Анна Семенович не боится. Она призналась, что будет делать кесарево сечение, так как присутствует и фактор возраста, и фактор некоторых спортивных травм. Близкие артистки к заморозке яйцеклеток отнеслись очень положительно. Певица также сообщила, что после родов мечтает взять еще одного ребенка из детского дома.

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Источник — dni.ru
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