Главная «Красная шапочка» страны рассказала о своей потере

23.11.2020 | 06:01

Актриса Яна Поплавская поддержала женщин, страдающих послеродовой депрессией. Когда-то она сама оказалась в трудной ситуации ради рождения сына.

Яна Поплавская лишилась первого ребенка на большом сроке беременности. У нее должна была родиться дочка. Тогда врачи сказали, что актриса больше не сможет иметь детей. Но желание стать матерью оказалось сильнее.

Актриса забеременела еще раз. Всю свою беременность она ходила вся бледная от страха, ведь горе в любой момент могло повториться. Малыш родился раньше срока. У мальчика были недоразвиты легкие, но все обошлось. Сына актриса назвала Никитой.

"Беременность Никитой была одним непрекращающимся страхом. Меня трясло от страха за жизнь сына", – отметила звезда.

На тот момент Яне Поплавской было 29 лет. После тяжелой беременности и осложнений у нее началась послеродовая депрессия. Ей не помогло ничего, ни поддержка близких, ни внушения того, что ребенок желанный и долгожданны. После рождения второго ребенка отношения Поплавской с мужем стали портиться. Поплавская запустила себя, и супруг начал ее притеснять. Он даже унижал ее и говорил, что как актриса она больше никому не нужна.

Вернуться к жизни помогла работа. Обвинения мужа стали отправной точкой для новой жизни. Она наняла няню и смогла выбраться из бесконечного замкнутого круга. Со временем ее состояние улучшилось.