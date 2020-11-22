Полина Гагарина после расставания вернулась к бывшему

22.11.2020 | 10:44

Певица Полина Гагарина продолжает удивлять. В субботу, 21 ноября, в сети появились снимки, на которых женщина очень похожая на популярную артистку целуется с мужчиной.

Фотографии были размещены в телеграм-канале "Светские хроники". Подписчики быстро определили личность мужчины. По мнению публики, им оказался известный барабанщик Борис Ионов.

Примечательно, что впервые пара появилась вместе на публике в мае 2012 года, а уже в сентябре заговорила о грядущей свадьбе. Более того, в Интернете влюбленные уже «поженились»: на своей страничке в Facebook Полина написала, что вышла замуж за Бориса, и Борис сделал то же самое у себя на странице. Однако до штампа в паспорте дело так и не дошло – пара рассталась.

Позже в интервью одному из изданий Гагарина заявила, что теперь она свободна от каких-либо чувств и обязательств. Стоит отметить, что сошлись Полина и Борис в 2012 году сразу после развода певицы с актером Петром Кисловым.

В 2020 году Гагарина рассталась с Дмитрием Исхаковым. Это был тяжелый развод как для фотографа, так и для артистки. В браке у них родилась дочь - Миа. И вот Гагарина снова целуется с Ионовым. Пользователи сети отметили, что по всей видимости, Борис является для нее чем-то вроде «успокоительного».

Ионов известен не только своей виртуозной игрой на ударных. В декабре 2016 года барабанщик после концерта в Светлогорске устроил драку на борту самолета «Калининград — Москва». Он дебоширил, ругался матом и умудрился сломать нос сотруднику «Аэрофлота». В итоге Ионов отделался штрафом.