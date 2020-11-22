Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 ноя 2020|11:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Полина Гагарина после расставания вернулась к бывшему

Печать

Певица Полина Гагарина продолжает удивлять. В субботу, 21 ноября, в сети появились снимки, на которых женщина очень похожая на популярную артистку целуется с мужчиной.

Фотографии были размещены в телеграм-канале "Светские хроники". Подписчики быстро определили личность мужчины. По мнению публики, им оказался известный барабанщик Борис Ионов.

Примечательно, что впервые пара появилась вместе на публике в мае 2012 года, а уже в сентябре заговорила о грядущей свадьбе. Более того, в Интернете влюбленные уже «поженились»: на своей страничке в Facebook Полина написала, что вышла замуж за Бориса, и Борис сделал то же самое у себя на странице. Однако до штампа в паспорте дело так и не дошло – пара рассталась.

Позже в интервью одному из изданий Гагарина заявила, что теперь она свободна от каких-либо чувств и обязательств. Стоит отметить, что сошлись Полина и Борис в 2012 году сразу после развода певицы с актером Петром Кисловым.

В 2020 году Гагарина рассталась с Дмитрием Исхаковым. Это был тяжелый развод как для фотографа, так и для артистки. В браке у них родилась дочь - Миа. И вот Гагарина снова целуется с Ионовым. Пользователи сети отметили, что по всей видимости, Борис является для нее чем-то вроде «успокоительного».

Ионов известен не только своей виртуозной игрой на ударных. В декабре 2016 года барабанщик после концерта в Светлогорске устроил драку на борту самолета «Калининград — Москва». Он дебоширил, ругался матом и умудрился сломать нос сотруднику «Аэрофлота». В итоге Ионов отделался штрафом.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте