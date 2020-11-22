«Молодые и красивые»: архивные фото Фриске растрогали поклонников

22.11.2020 | 18:47

Одна из бывших солисток группы "Блестящие" неожиданно вспомнила об усопшей коллеге. Накануне в личном блоге Ксении Новиковой появились весьма интересные фотографии. На кадрах была запечатлена молодая Жанна Фриске на пике своей карьеры.

Напомним, обе артистки входили в первый и второй "золотой" состав девичьего коллектива. В 1996 году Жанна Фриске начала свой творческий путь именно с этой группы. Планировалось, что девушка станет главным хореографом музыкального трио.

Однако продюсер "Блестящих" смог разглядеть в певице тот шарм и огонь, которого так не хватало девчонкам. Тогда артистка и познакомилась с Юлией Ковальчук, Ириной Лукьяновой и Ксенией Новиковой.

Экс-коллеги частенько вспоминают Жанну. Девушки рассказывают об успешной жизни того времени, о толпах поклонников и нескончаемых гастролях. По словам Новиковой, "Блестящие" во многом обязаны Фриске, ведь это она была главной звездой квартета.

"Молодые и красивые. Ах, Жанна...До сих пор жалко ее. Почему смерть забирает таких талантливых и добрых людей?", – посетовали поклонники.

Среди подписчиков Ксении Новиковой нашли и те, кто раскритиковал поступок певицы. Пользователи социальной сети отметили, что артистка наживается на честном имени Жанны Фриске и пытается поднят активность на своей странице с помощью ее фотографий.

Остается только гадать, правда ли бывшие коллеги так сильно скучают по яркой брюнетке, что регулярно публикуют совместные фотографии. Сама же Новикова не стала отвечать на негативную критику комментаторов.