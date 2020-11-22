Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 ноя 2020|08:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

«Какая сила воли у нее была»: Лисовец рассказал о последней встрече с Фриске

Печать

Влад Лисовец со слезами на глазах вспоминает свою последнюю встречу с Жанной Фриске.

Влад и Жанна познакомились, когда стилист начал работать с группой "Блестящие", в состав которой и входила популярная певица. Они быстро подружились. Их отношения продлились долгие годы.

Для Жанны Владислав был как старший брат. "Она просто с моей планеты. Она чувствовала мир не только через цветы или блестки, хотя как девочка все это любила, но и через энергетику", – объяснял Лисовец в одном из интервью.

Стилист очень долго проработал с группой "Блестящие". он помогал девушкам подбирать и создавать образы. После того, как Жанна решила заняться сольной карьерой, он во всем помогал своей подруге.

За несколько месяцев до своей смерти певица пришла к Владу, чтобы подстричься. Как позже выяснилось - в последний раз.

По словам Лисовца, Фриске приехала к нему на такси. Она чуть-чуть похудела, но по-прежнему была "в теле". Певица зашла в салон и поздоровалась со всеми мастерами. Затем она уселась в кресло и Влад спросил артистку, какую стрижку сделать. Жанна ответила: "Я все равно ничего не увижу".

Лисовец отметил, что в этот момент испытал шок. А после ухода подруги, он долго не мог прийти в себя и у него случилась истерика.

"Это был ужас. Я стригу свою подругу, которая видит только силуэт, у которой практически нет волос… Вы представляете? Какая сила воли у нее была. Я видел, как другие люди со слезами смотрели на нас, потому что все понимали ситуацию, и у всех читался ужас на лицах. В голове вертелась эта фраза: "Да все равно я ничего не вижу". Это было сказано не с жалостью к себе, это было в нашей стилистике, такой циничной, смешной, дурацкой", — сообщил стилист.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — sm-news.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте