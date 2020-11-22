«Какая сила воли у нее была»: Лисовец рассказал о последней встрече с Фриске

22.11.2020 | 06:48

Влад Лисовец со слезами на глазах вспоминает свою последнюю встречу с Жанной Фриске.

Влад и Жанна познакомились, когда стилист начал работать с группой "Блестящие", в состав которой и входила популярная певица. Они быстро подружились. Их отношения продлились долгие годы.

Для Жанны Владислав был как старший брат. "Она просто с моей планеты. Она чувствовала мир не только через цветы или блестки, хотя как девочка все это любила, но и через энергетику", – объяснял Лисовец в одном из интервью.

Стилист очень долго проработал с группой "Блестящие". он помогал девушкам подбирать и создавать образы. После того, как Жанна решила заняться сольной карьерой, он во всем помогал своей подруге.

За несколько месяцев до своей смерти певица пришла к Владу, чтобы подстричься. Как позже выяснилось - в последний раз.

По словам Лисовца, Фриске приехала к нему на такси. Она чуть-чуть похудела, но по-прежнему была "в теле". Певица зашла в салон и поздоровалась со всеми мастерами. Затем она уселась в кресло и Влад спросил артистку, какую стрижку сделать. Жанна ответила: "Я все равно ничего не увижу".

Лисовец отметил, что в этот момент испытал шок. А после ухода подруги, он долго не мог прийти в себя и у него случилась истерика.

"Это был ужас. Я стригу свою подругу, которая видит только силуэт, у которой практически нет волос… Вы представляете? Какая сила воли у нее была. Я видел, как другие люди со слезами смотрели на нас, потому что все понимали ситуацию, и у всех читался ужас на лицах. В голове вертелась эта фраза: "Да все равно я ничего не вижу". Это было сказано не с жалостью к себе, это было в нашей стилистике, такой циничной, смешной, дурацкой", — сообщил стилист.