«Какая сила воли у нее была»: Лисовец рассказал о последней встрече с Фриске

Влад Лисовец со слезами на глазах вспоминает свою последнюю встречу с Жанной Фриске.
Влад и Жанна познакомились, когда стилист начал работать с группой "Блестящие", в состав которой и входила популярная певица. Они быстро подружились. Их отношения продлились долгие годы.
Для Жанны Владислав был как старший брат. "Она просто с моей планеты. Она чувствовала мир не только через цветы или блестки, хотя как девочка все это любила, но и через энергетику", – объяснял Лисовец в одном из интервью.
Стилист очень долго проработал с группой "Блестящие". он помогал девушкам подбирать и создавать образы. После того, как Жанна решила заняться сольной карьерой, он во всем помогал своей подруге.
За несколько месяцев до своей смерти певица пришла к Владу, чтобы подстричься. Как позже выяснилось - в последний раз.
По словам Лисовца, Фриске приехала к нему на такси. Она чуть-чуть похудела, но по-прежнему была "в теле". Певица зашла в салон и поздоровалась со всеми мастерами. Затем она уселась в кресло и Влад спросил артистку, какую стрижку сделать. Жанна ответила: "Я все равно ничего не увижу".
Лисовец отметил, что в этот момент испытал шок. А после ухода подруги, он долго не мог прийти в себя и у него случилась истерика.
"Это был ужас. Я стригу свою подругу, которая видит только силуэт, у которой практически нет волос… Вы представляете? Какая сила воли у нее была. Я видел, как другие люди со слезами смотрели на нас, потому что все понимали ситуацию, и у всех читался ужас на лицах. В голове вертелась эта фраза: "Да все равно я ничего не вижу". Это было сказано не с жалостью к себе, это было в нашей стилистике, такой циничной, смешной, дурацкой", — сообщил стилист.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.