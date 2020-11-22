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Агутин рассказал о своей победе на американской «Песне года»

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Популярный российский певец Леонид Агутин прокомментировал свою победу в конкурсе USA Songwriting Competition. Артист назвал этот конкурс аналогом российской «Песни года».

Агутин сообщил, что ему очень приятно внимание американской публики и выбор строгого жюри. Его композиция Just a Rainy Day была признана лучшей в категории «Мировые исполнители».

Леонид отметил, что был очень удивлен, что организаторы столь популярного конкурса обратили внимание на «скромные персоны из России».

Свой трек Just a Rainy Day, который в марте 2020 года вышел на пластинке La Vida Cosmopolita, Агутин написал в соавторстве с Алексом Сино и с гитаристом Алом Ди Меолой.

Стоит отметить, что призы на USA Songwriting Competition вручаются ежегодно начиная с 1996 года, нынешний конкурс стал 25-м по счету. Ранее Агутин сообщал, что вышел в финал конкурса сразу в двух номинациях (еще одна номинация — «Текст песни»).

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