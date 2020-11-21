Заподозренная в очередных родах Алина Кабаева перестала появяться на публике

21.11.2020 | 14:00

Сплетни о том, что Алина Кабаева родила, не дают покоя поклонникам гимнастки. Слухи укрепляются из-за того, что знаменитость давно перестала попадать в объективы папарацци.

Олимпийская чемпионка не афиширует личную жизнь и скрывает от посторонних важные семейные события. В отличие от других популярных личностей она не ведет публичный инстаграм-канал и не продвигает аккаунты в других соцсетях. Уже давно нарастают слухи о том, что Алина Кабаева родила второго ребенка, однако эти подозрения не подтверждены. Поклонники вовсю ищут зацепки для того, чтобы их догадки о спортсменке нашли подтверждение, но свежих снимков женщины в Сети нет.

В самом крупном аккаунте фанатов Алины Кабаевой в "Инстаграм" есть чудесные снимки гимнастки, но самые поздние из них были сделаны в 2018 году. На них звезда одета в белое платье с необычным дизайном в виде герба России и красных роз, которые вышиты пайетками.

Недавно в инстаграм-аккаунте поклонников Ирины Винер появился новый снимок тренера с Алиной Кабаевой. Россияне решили оценить по фото фигуру олимпийской чемпионки на предмет беременности, но впоследствии оказалось, что кадр был сделан еще в 2017 году.

Родила спортсменка или нет – до сих пор остается загадкой. Алина Кабаева настолько хорошо скрывает себя от фотографов, что не посещает светские мероприятия, где может случайно попасть в объектив.