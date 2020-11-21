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«Враскорячку стоять не умеем»: высказывания Путина, которые ставят в тупик переводчиков

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Президент России – известный любитель афоризмов и иносказаний. Зачастую его фразы нужно не просто слушать, но и вслушиваться в них.

Это сильно затрудняет работу его переводчиков, несмотря на то, что все они – профессионалы своего дела и являются сотрудниками Министерства иностранных дел. Впрочем, президент России Владимир Путин владеет немецким и английским языками и иногда выполняет всю работу самостоятельно.

Путину важно, чтобы смысл его слов был донесен до аудитории без искажений, поэтому главе государства нередко приходится поправлять переводчиков. Так, в 2006 году одна из сотрудниц сказала о пятипроцентном росте российской экономики на саммите тогда еще Большой восьмерки. А президент говорил о семи процентах.

"Надо внимательно следить за тем, что они говорят", – отшутился тогда российский лидер.

Личный переводчик главы российского государства Алексей Садыков вспомнил, как однажды слушал речь начальника с телеэкрана, когда тот произнес "мы враскорячку стоять не умеем".

"Слава богу, мне не надо это переводить", – подумал тогда Садыков.

Еще одно непереводимое обращение Владимир Путин произнес на полях экономического форума в Санкт-Петербурге. Появившись перед участниками, он сказал "Вольно". Переводчик признался, что в тот момент он растерялся. Единственное, что пришло ему в голову – английский военный термин "At ease" – единственное, что подходило по смыслу. Алексей Садыков добавил, что после этого ему даже пришлось проверять себя по словарю.

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Источник — dni.ru
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Не только переводчиков.

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