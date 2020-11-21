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Воля шутливо объяснил причину развода Харламова и Асмус

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Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова обсуждают до сих пор. Даже в шоу "Камеди клаб", в котором комик снимается уже много лет, не обходят стороной эту тему. Так, Павел Воля снова позволил себе пошутить о разрыве отношений друга.

В новом выпуске "Камеди клаб", который вышел в эфир 20 ноября, Павел Воля, кажется, озвучил истинную причину развода Гарика Харламова и Кристины Асмус. Поскольку комик сделал это в шуточной форме, смеялись все, даже сам объект насмешек.

Воля отметил, что Харламов много времени проводит в интернете. Гарик практически не выпускает гаджет из рук. 41-летний комик не понаслышке знает, что разведенный шоумен так же вел себя дома.

По мнению Павла, Кристина постоянно пыталась обратить внимание супруга на себя. Якобы именно из-за увлечения гаджетами Харламов не заметил, как Асмус согласилась сняться в откровенной сцене фильма "Текст". Как говорится, в каждой шутки есть доля правды, поэтому можно предположить, что подобное происходило на самом деле.

Напомним, ранее Гарик объяснил, почему дело дошло до развода. По словам Харламова, он и Кристина со временем поняли, что стали разными людьми. У каждого появились свои увлечения и интересы.

Но психологи утверждают, что развод в этом браке произошел из-за инфантильности супругов. Мол, для Гарика и Кристины было гораздо проще развестись, нежели сохранить любовные отношения.

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Источник — dni.ru
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