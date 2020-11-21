В России пересмотрят порядок определения нуждающихся в помощи государства семей

21.11.2020 | 14:14

До конца года в России изменится порядок оценки нуждающихся в помощи государства семей.

О запуске пилотного проекта было объявлено в пятницу, 20 ноября. В Правительстве России считают, что новый метод позволит более качественно оценивать нуждающиеся в помощи семьи и оказывать им адресную поддержку.

На совещании по вопросу инфраструктурно-технологического обеспечения социальной сферы премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что для этого пригодятся данные государственных информационных систем.

"До конца года правительство планирует запустить пилотный проект, мы его давно уже обсудили, работали над этим, но пандемия вносит свои коррективы. Но этот проект позволит определять нуждающиеся семьи на основе данных государственных информационных систем и оказывать им адресную поддержку", - сказал премьер.

Сначала проект будет запущен лишь в двух субъектах РФ. На себе новый метод испытают жители Нижегородской области и Татарстана. Вести проект будут Федеральная налоговая служба, Министерство труда, Минэкономразвития, Министерство финансов, Росстат, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Мишустин считает, что ведомства смогут слаженно действовать и координировать свою работу. "У ФНС есть для этого хорошая база и опыт, есть возможность создавать реестр населения со всеми информационными ресурсами, сопутствующими этой задаче", - добавил он.

По итогам пилотного проекта, ему будет дана оценка. В случае положительного результата, новый метод выявления нуждающихся в помощи россиян распространится на всю страну.