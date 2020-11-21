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В Госдуме предложили выплату в 15 000 рублей матерям

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В Государственной думе РФ на фоне напряженной демографической ситуации в стране в очередной раз заговорили о поддержке матерей.

На этот раз заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести в стране новую денежную выплату для многодетных семей.

По мнению парламентария, каждая мать, которая родила третьего ребенка, должна получать от государства пособие в размере 15 000 рублей в месяц при выходе на пенсию.

Калашников считает, что многодетные матери находятся в проигрышном положении по сравнению с остальными женщинами. Им гораздо сложнее получить нормальную пенсию. Но отпускать матерей на заслуженный отдых раньше положенного срока не имеет никакого смысла. По его словам, матери должны трудиться, так как в России существует много вариантов несложной работы.

Ранее координатор общественного движения "За жизнь!" Сергей Чесноков предложил отпускать женщин на пенсию сразу после рождения третьего ребенка. Он уточнил, что размер пенсии для таких матерей может составлять 15 тысяч рублей.

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