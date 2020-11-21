В большую сторону: изменились размер и правила выдачи ряда пособий

21.11.2020 | 06:55

Десятки тысяч женщин имеют право на дополнительные выплаты в ноябре.

Портал Госуслуги опубликовал информационный материал, в котором подробно расписаны все изменения касающиеся назначаемых государством пособий.

В 2020 году изменился размер пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности

Что изменилось. Если женщина встала на учет в первые 12 недель беременности, она может получить единовременное пособие. Его размер не зависит от среднего заработка. С 1 февраля 2020 года сумма пособия с учетом повышения — 675,15 рубля. Размер выплаты определяют на дату начала отпуска по беременности и родам. Дата справки о постановке на учет не имеет значения.

Увеличились в этому годе минимальный и максимальный размер выплаты по беременности и родам. На общих основаниях его получают работающие женщины, которые ждут ребенка. Пособие по беременности и родам назначают за 70 дней до и 70 дней после родов. За это время женщина получает средний заработок. Он рассчитывается исходя из доходов за два календарных года, которые предшествуют году назначения пособия. В 2020 году минимальная сумма с учетом МРОТ составляет - 55 830,60 рублей, максимальная - 322 191,80 рублей.

Стали в этом году получать больше и родители новорожденного. Единовременное пособие при рождении ребенка теперь составляет 18 004,12 рубля. Получить деньги может один из родителей. Сумма может стать больше с учетом районных коэффициентов.