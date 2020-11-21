Роман с сестрами Ветлицкими: семейные тайны династии Михалковых-Кончаловских

21.11.2020 | 04:35

На жизненном пути братьев Михалкова и Кончаловского была интересная встреча с сестрами Вертинскими. Девушки считались едва ли не главными красавицами страны. Руку и сердце им был готов предложить буквально каждый мужчина, но свой выбор они остановили на Никите и Андрее.

Каждый из них попытался найти свое счастье, но в итоге ни одному из них не повезло.

Дальше зашел Никита Сергеевич. Михалков даже смог жениться на Анастасии Вертинской. У них появился совместный сын Степан, но это не спасло их брак. Через какое-то время супруги расстались, правда им удалось сохранить теплые отношения на всю жизнь.

Мама Михалкова - Наталья Петровна Кончаловская смирилась с выбором младшего сына, а вот отношения Андрея и Марианны Вертинской вызывали у нее ревность. Знакомство Кончаловского и Вертинской быстро переросло в ослепляющую любовь. Молодые проводили вместе все свободное время и это очень расстраивало мать Кончаловского.

«Она дико ревновала меня к старшему сыну. Ведь насколько отец обожал Никиту, настолько мать боготворила Андрона. А тут ее любимый сын влюбился и проводит со мной почти все свое время. Думаю, Наталья Петровна меня даже ненавидела» - вспоминала позже Вертинская.

Наталья Петровна занималась домом и семьей. Именно такую жену она хотела видеть рядом со своим старшим сыном. А Марианна, или как ласково ее называл Андрей - Маша, была полной противоположностью мечтам Кончаловской.

Но Марианна не сдавалась. Она была безумно влюблена в Андрея и готова ради него на все. Как-то для празднования Нового года ей потребовался эффектный наряд. «Андрон на мне не женится, если я буду без соболей» - уговаривала мать Вертинская. Та объяснила дочери, что соболя ей не по возрасту, и посоветовала, как лучше одеться на праздник.

Через какое-то время Кончаловский и Вертинская расстались. Много лет спустя Андрей написал книгу. Одну из глав своего произведения он посвятил роману с Марианной Вертинской. Кончаловский вспомнил свою первую любовь добрыми словами. В книге он признался, что до свадьбы с Вертинской дело бы не дошло.