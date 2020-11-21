Дистант: Рособрнадзор объявил формат и новые сроки контрольных тестов для школьников

21.11.2020 | 08:38

В Рособрнадзоре назвали изменившиеся сроки итогового собеседования по русскому языку и сочинения для старшеклассников.

Сложная эпидобстановка заставила чиновников перенести даты контрольных тестов для выпускников школ. В пятницу, 20 ноября, стало известно, что итоговое сочинение в 11-х классах пройдет позже запланированного срока.

"Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года", - указано в сообщении ведомства.

В Рособрнадзоре приняли и еще одно решение, которое затронуло учащихся 9 классов. Стал известен формат проведения итогового собеседования по русскому языку. Оно является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов.

"Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий", - отметили в ведомстве.