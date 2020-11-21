73-летний Алибасов станет отцом: его помощница на шестом месяце беременности

21.11.2020 | 23:27

Сенсационную новость основатель популярной группы "На-На" сообщил своим поклонникам в социальной сети Инстаграм.

"Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, Спасибо! За то, что появилась в моей жизни!", – написал продюсер.

Подпись сопровождает короткий видеоролик, в котором Бари обнимает свою новую возлюбленную. Ей оказалась его молодая помощница Виктория Полторацкая.

Алибасов признался, что в данный момент он счастлив как никогда.

PR-директор артиста Вадим Горжанкин прокомментировал слова артиста. Он подтвердил, что Виктория действительно беременна и находится на шестом месяце.

Напомним, что в настоящий момент продолжаются споры по поводу квартиры между Лидией Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасовым. Суд решил, что жилплощадь должна вернуться к владелице. Однако продюсер хочет бороться и решил обжаловать дело.