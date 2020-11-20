Сетевое издание|18+|Пятница|20 ноя 2020|06:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-4oC
-3oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Прохор Шаляпин выгнал беременную любовницу и отказывается верить ДНК-тесту

Печать

Певцу Прохору Шаляпину постоянно приписывают новые романы. Недавно продавец супермаркета из Иваново объявила на всю страну, что беременна от него. ДНК-тест подтвердил это.

Недавно в эфире программы "На самом деле" был проведен ДНК-тест, который подтвердил, что отец ребенок Виктории Тимофеевой от Прохора Шаляпина. На передаче она рассказала, что их отношения с артистом начались шесть лет назад. Потом она забеременела. По словам Виктории, когда Прохор узнал о беременности, то бросил ее и выгнал из квартиры, которую снимал для их встреч.

Как сообщает WomanHit.ru, певец Прохор Шаляпин считает ошибкой результаты теста. К тому же, сейчас для него не самое подходящее время, чтобы стать отцом.

"Я не верю в результаты теста. А что касается темы отцовства, пока у меня мысли о работе", – рассказал Прохор.

Певец отметил, что сейчас трудное время для рождения ребенка. Да и "мозгов" для этого у него пока еще не очень много. Шаляпин не отрицает, что когда-нибудь станет отцом и будет очень сильно любить своего ребенка. Но при этом он не считает, что будет хорошим папой. Но любить он умеет. Сейчас, например, Прохор любит себя. Пока нет детей, конечно...

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте