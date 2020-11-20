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Появилась информация о возможных тайных съемках шоу с участием Анастасии Заворотнюк

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Инсайдерской информацией поделился источник с киностудии имени Горького. Анастасию Заворотнюк никто не видел, но все поняли, что это была она.

Администратор одной из продакшн компаний рассказала, что прошлой ночью всем сотрудникам велели сидеть в гримерных и администраторских комнат, потому что приедет актриса, видеть которую всем строго запрещено. Они уверены: это точно была Анастасия Заворотнюк, так как на студии давно ходили слухи о том, что планируются съемки передачи с актрисой.

По словам источника, все прошло спокойно. Однако в коридорах ощущалось напряжение, охранников стало в три раза больше, чем было. Сотрудникам велели выключить смартфоны, и они сразу поняли, что приехала Заворотнюк, чему очень обрадовались. "Увидеть Настю не удалось, но рады, что она идёт на поправку" – сообщила администратор.

Отметим, на данный момент подтверждений этой информации нет. Сначала СМИ писали о том, что несколько федеральных каналов бьются за возможность пригласить Анастасию к себе первыми. После все заговорили о том, что Заворотнюк дружит с Андреем Малаховым, а значит мы точно увидим ее в "Прямом эфире".

Пока что официальных подтверждений этой информации нет. Отметим, что слухи об участии Анастасии Заворотнюк в съемках шоу Андрея Малахова ходят на протяжении последних нескольких месяцев.

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Источник — dni.ru
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