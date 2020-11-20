Планировавшие ребенка Антон и Виктория Макарские взвыли после ЭКО

20.11.2020 | 05:48

Макарские стали героями ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Антон и Виктория рассказали о семейной драме после ЭКО и раскрыли секрет сохранения искренней любви на протяжении десятилетий.

Двадцать лет назад многим знакомым Макарских казалось, что союз Антона и Виктории не будет вечным. Актера окружало множество поклонниц, как и большинству пар из шоу-бизнеса им пророчили развод через год или два.

Но Макарские смогли пронести свою любовь через года. Антон и Виктория всегда поддерживают друг друга. Во многом им помогли жизненные испытания, которые сделали их союз только крепче.

Это сейчас у четы Макарских 7-летняя дочка Маша и 4-летний Иван. А ведь они долгое время не могли иметь детей, хотя очень этого хотели. Врачи лишь разводили руками. Специалисты в один голос утверждали, что Антон и Виктория не испытывают проблем со здоровьем и совместимы для зачатия.

"Я видел, какая боль у моей жены, поэтому я был готов на все!", - признался Антон на шоу Кудрявцевой.

Макарские решились на ЭКО. Это сложная процедура, которая не всегда приносит родителям радость материнства. Беременность может прерваться в любой момент. Так произошло и с Макарскими.

"Я просто выла, кричала", – с горечью вспоминает Виктория. "Я прямо выл", - сообщил Антон. – "Почему, чтобы мне что-то понять, надо, чтобы кто-то умер?"

Сейчас Макарские не отрицают, что не отказались бы и от третьего ребенка. По признанию артистов, они будут рады прибавлению в семье. Но на это, по их словам, должна быть воля высшей инстанции.