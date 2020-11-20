Сетевое издание|18+|Пятница|20 ноя 2020|01:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Определены четыре ранних симптома-предвестника коронавируса

Печать

Повышенная утомляемость и боли в животе могут свидетельствовать о присутствии в организме человека коронавирусной инфекции. Такие данные приводит издание Daily Express со ссылкой на исследования врачей.

Медики отметили, что проблемы с желудком, проявляющиеся в виде тошноты, рвоты, диареи и потери аппетита, а также постоянная усталость, являются не единственными ранними признаками коронавируса.

"Эти симптомы необязательно означают, что у пациента коронавирус, но на них стоит обратить внимание и лучше обратиться к врачу", - отметил медик Митч Уилсон из канадского Университета Альберты.

Всего было проведено 36 исследований в различных клиниках мира. Конъюнктивит, который развивается примерно у трех процентов больных COVID-19, был диагностирован специалистами Американской академии офтальмологии. Его называют третьим признаком коронавирусной инфекции.

Еще одним предвестником COVID-19, как заключили ученые Имперского колледжа Лондона, могут быть когнитивные нарушения, выраженные в снижении памяти и умственной работоспособности.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте