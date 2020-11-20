Определены четыре ранних симптома-предвестника коронавируса

20.11.2020 | 00:23

Повышенная утомляемость и боли в животе могут свидетельствовать о присутствии в организме человека коронавирусной инфекции. Такие данные приводит издание Daily Express со ссылкой на исследования врачей.

Медики отметили, что проблемы с желудком, проявляющиеся в виде тошноты, рвоты, диареи и потери аппетита, а также постоянная усталость, являются не единственными ранними признаками коронавируса.

"Эти симптомы необязательно означают, что у пациента коронавирус, но на них стоит обратить внимание и лучше обратиться к врачу", - отметил медик Митч Уилсон из канадского Университета Альберты.

Всего было проведено 36 исследований в различных клиниках мира. Конъюнктивит, который развивается примерно у трех процентов больных COVID-19, был диагностирован специалистами Американской академии офтальмологии. Его называют третьим признаком коронавирусной инфекции.

Еще одним предвестником COVID-19, как заключили ученые Имперского колледжа Лондона, могут быть когнитивные нарушения, выраженные в снижении памяти и умственной работоспособности.